“Piaghetta” della cervice: è da bruciare?

Una domanda di: Carla

Ho fatto una visita dal ginecologo dove mi ha trovato una piaghetta visto che sono mesi che provo a rimanere incinta mi ha detto di bruciarla. Ma ho un po’ paura sentendo tanti opinioni chi mi dice che non si brucia chi mi dice che dovrei prima approfondire con qualche esame mentre il dottore mi ha fatto fare solo il pap test, tutto bene e mi ha detto di bruciarla al costo 250 euro, vorrei delle info.



Gentile Carla, non credo che il consiglio che ti ha dato il curante sia errato. Comunque, io non potrei darti un consiglio, non avendo valutato la tua situazione (visita con speculum, paptest e/o colposcopia). Potrai senz’altro avvalerti di una seconda opinione presso un altro ginecologo della tua città. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

