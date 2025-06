Pianto e tosse durante la poppata: cosa può essere?

Una domanda di: Laura Ho un bimbo di 4 mesi e stasera è capitato che dopo che si è attaccato al seno (ha mangiato un po’) ha iniziato a piangere come un disperato (di solito non succede mai). La cosa che mi preoccupa è che mentre piangeva tossiva. Sembrava che si strozzasse. Mi devo preoccupare? E poi ho notato a volte che dopo un’ora dalla poppata digerisce ancora con un ruttino!! Può essere normale? Grazie.



Roberta Levi Roberta Levi

Gentile mamma,

il pianto nel lattante durante la poppata può essere dovuto a vari motivi, tra questi la fame non soddisfatta, se il latte non basta o non arriva in quantità e velocità sufficiente ad assicurargli rapidamente un senso di sazietà e, quindi, appagamento. Oppure può essere causato da una colichetta o anche dal reflusso, che può anche essere responsabile della tosse che lei riferisce. Infine, l'atteggiamento che lei ha descritto può essere in relazione con un raffreddore e la conseguente presenza di muco nel naso (che impedisce al bambino di respirare bene mentre viene allattato). naturalmente a distanza e senza avere modo di visitare il bambino non posso indicarle con sicurezza a cosa sia dovuto l'episodio. Comunque sia se si è trattato di un accadimento occasionale non c'è motivo di preoccupazione, ma se dovesse ripetersi (magari peggiorando) dovrà senz'altro far visitare il bambino dal pediatra curante il quale avendo modo di fare una valutazione in presenza potrà dirle di cosa si tratta. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cari saluti.







