Pianto poco vigoroso alla nascita: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Carla La mia nipotina nata in ambulanza per un travaglio molto veloce, non ha pianto dopo la nascita ma ha emesso solo alcuni pigolii, era all’inizio lievemente cianotica, si è attaccata da subito al seno in modo valido… dopo l’arrivo in ospedale circa un’ora piu tardi è stata visitata e un poco aspirata (in ambulanza non lo avevano ritenuto necessario) e il neonatologo non ha rilevato problemi: a me è rimasto il dubbio di questa mancanza di pianto in ambulanza.



Carissima nonna/zia,

dalla sua descrizione si evince che la sua nipotina si è attaccata al seno validamente e il neonatologo di turno in ospedale non ha evidenziato problemi clinici a carattere di urgenza. La suzione valida alla nascita è uno dei riflessi neonatali arcaici o primitivi, implica quindi una buona coordinazione tra suzione e deglutizione ed è il primo step che un neonatologo/pediatra valuta subito dopo il parto in quanto le caratteristiche dei riflessi neonatali offrono un importante indicatore della salute neurologica del piccolo. Non so quanto ora avrà di età la sua nipotina, ma ritengo che, se il pediatra di famiglia avesse ritenuto opportuno monitorare le condizioni cliniche nei giorni e nelle settimane successive alla sua nascita, avrebbe sottoposto la piccola aa un'ecografia transfontanellare ed eventualmente a un'indagine di 2° livello, cioè alla risonanza magnetica nucleare encefalo. La cianosi e il "pigolio" come lei ha definito il pianto, potrebbero essere solamente indicatori momentanei di disadattamento dovuto ad un parto precipitoso avvenuto in ambulanza.

