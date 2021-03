Piastrine basse dopo il parto

Una domanda di: Rosa

Ho sempre avuto le piastrine nella norma ma tendenti al basso

( ai 130 ai 165 circa, in un range di normalità di 140-450). Quando ho

partorito però, il giorno dopo il parto mi hanno fatto un emocromo e le

piastrine erano scese a 105 (pochi giorni prima del parto erano sempre sui

130/140). Le ho ridosate successivamente (forse dopo un mese dal parto ma

non saprei) e invece si erano alzate di molto (avevo forse 300, ma non

ricordo). Ora a due anni dal parto sono sempre come al solito sui 150. Mi

chiedo, è normale che le piastrine siano calate cosi tanto durante il parto, forse in conseguenza della perdita di sangue? Durante il ciclo mestruale

le piastrine scendono? Grazie.



Angelo Michele Carella Angelo Michele Carella

In circa il 10-15% delle donne in gravidanza può evidenziarsi una piastrinopenia. Tale evenienza si verifica generalmente al secondo o terzo trimestre. Spesso si tratta di una forma benigna chiamata “piastrinopenia gestionale”.In altri casi puo’ trattarsi di pseudopiastrinopenia dovuta all’ EDTA, utilizzato come anticoagulante.

Altre cause possono essere secondarie a virus, farmaci ovvero malattie autoimmuni. La Sindrome HELPP è una grave patologia caratterizzata da marcata piastrinopenia associata ad anemia emolitica ed alterazioni enzimatiche epatiche ma non credo proprio sia stato il suo caso.

A parte le cause più gravi, in generale dopo il parto generalmente le piastrine si regolarizzano.

Per quanto attiene specificamente il suo caso, credo che Lei abbia evidenziato una piastrinopenia gestionale.

Attualmente non vedo problemi avendo lei una piastrinopenia di 150,000/mmc.

Farei ancora un controllo tra 2 mesi ma non vedo motivi di preoccupazione.

Con viva cordialità.



