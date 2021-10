Picchiatore di 16 mesi: come dissuaderlo?

Una domanda di: Cristina

Ciao, ho un bimbo di 16 mesi che nel ultimo tempo picchia a me e anche suo padre, picchia anche se è felice per una cosa, anche se gli rifiuto qualcosa e lui diventa nervoso, piange, e picchia. Come posso fargli capire che non si fa?? Noi gli diciamo che non si fa e i blocchiamo le manine, però non funziona… Grazie mille, aspetto vostro consiglio.





Cara signora,

come ho già detto altre volte in relazione a quesi atteggiamenti, tutto dipende da come vengono gestiti. Evidentemente lei e il papà non siete abbastanza convincenti quando cercate di dissuadere il bambino dall’assumerli. Tenga comunque presente che è normale che ci sia bisogno di tempo affinché un bambino piccolo comprenda cosa si può fare e cosa no e quindi cominci a evitare i gesti che gli vengono istintivi. Direi quindi di fermarlo quando picchia accucciandosi alla sua altezza, dicendogli no e poi distraendolo con un gioco oppure mostrandogli qualcosa che lo possa interessare. Ovviamente in nessun caso e per nessuna ragione voi dovete alzare le mani, neppure simbolicamente. Gli atteggiamenti gentili si acquisiscono infatti con l’esempio. In sintesi: il segreto consiste nel non stancarsi di ripete cosa si può fare e cosa no, sempre usando un tono affettuoso e deciso. Cari saluti.

