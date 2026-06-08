Piccola area di mancato accollamento che non si risolve: perché?

Una domanda di: Francesca Le scrivo nuovamente per un ulteriore parere, visto che la volta precedente è stata davvero gentile e carina. Sono ad 11+6 , ieri ho effettuato un ulteriore visita con una ginecologa privata ( non la stessa che mi segue perché non ci sarà fino a luglio). Il bambino cresce regolarmente, si muove tantissimo. Tuttavia queste 3 piccole zone di mancato accollamento sono ancora presenti, non vogliono saperne di riassorbirsi, e non riesco proprio a capire la motivazione. La ginecologa mi ha detto che lei non ne tiene neppure di conto, in quanto la placenta è tutta correttamente formata. Io non so cosa pensare, sto continuando con progesterone, con Dav, senza fare eccessivi sforzi. Vado a lavoro e quando sono a casa non faccio faccende. Grazie dottoressa. Un caro saluto.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

in effetti sta già facendo come si suol dire "di tutto e di più" per tenere a bada queste piccole zone di mancato accollamento.

Oltre a progesterone, DAV e vita riguardata nemmeno io saprei proprio cosa consigliarle.

Forse è solo questione di tempo, bisogna aspettare che la Natura faccia il suo corso e "riempia" queste zone che all'ecografia sembrano vuote.

Sono convita che ai prossimi controlli ecografici si farà sempre più fatica ad evidenziarle e resteranno impresse solo nella sua memoria come il ricordo di un brutto sogno.

Glielo auguro di cuore!

Spero di averla rassicurata, comunque davvero noi non ci immaginiamo quante cose sa riparare il nostro corpo senza che noi ci accorgiamo di nulla!

E in gravidanza c'è anche un bimbetto pieno di energia vitale che ci fa compagnia e ci "contagia" con la sua voglia di vivere...parola di mamma!

L'abbraccio a distanza e faccio il tifo per lei anzi per voi, cordialmente.



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