Piccola cisti rilevata dalla ecografia transfontanellare

Una domanda di: Maria

Salve dottore. Il mio bambino è nato il 10 Aprile ed ha quasi un mese. Oggi mi ha chiamato l’ospedale dove ha fatto l’Eco-TF (transfontanellare) e mi ha detto che hanno rilevato una piccola ciste (tramite la fontanella) ma non è da preoccuparsi. Mi hanno chiesto di fargli rifare l’eco Tf per vedere se si è riassorbita. Ha l’ecografia tra un 15 giorni e nel frattempo volevo sapere di cosa si tratta e se devo realmente non preoccuparmi. Grazie in anticipo.



Gentile signora, il riscontro di formazioni cistiche (vacuoli ripieni di liquido sieroso) a livello cerebrale nella primissima infanzia non è cosa rara e, nella maggior parte dei casi, non gravata da rischi. Tali formazioni, infatti, nella maggior parte dei casi tendono a scomparire nel giro di pochi mesi. Per rispondere, però, più correttamente alla sua domanda sarebbe necessario avere qualche ulteriore informazione. La tipologia e la localizzazione della cisti prevede differenti tempi di risoluzione e gradi di rischio. Infatti a seconda che si tratti di cisti subependimali o germinolitiche, dei plessi corioidei o esiti di microemorragie della matrice germinale, si prevedono controlli distribuiti in archi di tempo variabili e, in alcuni casi, accertamenti anche più specifici. Ritengo, però, che se l’hanno informata dicendole che già al controllo potrebbe risultare in via di riassorbimento, si riduca di molto la possibilità che si possa trattare di una cisti da considerare “pericolosa”. Cordialmente.

