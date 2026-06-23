Piccola perdita in 13^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 23/06/2026 Aggiornato il 23/06/2026

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme.

Una domanda di: Giulia
Sono a 13 settimane di gravidanza con ultima visita 3 settimane fa dove si è visto battito a 175 e feto di 3.55cm (10^ settimana). Stamattina quando sono rientrata a casa ho trovato sul salvaslip una perdita colore delle pastiglie di progesterone che assumo alla sera (beige),per via vaginale, mischiata a delle piccole parti marrone scuro. Devono preoccuparmi? Come mi devo comportare? La ringrazio.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, non mi ha raccontato come mai sta assumendo progesterone ovuli! Forse aveva avuto una minaccia d'aborto nelle scorse settimane? Oppure era stato visualizzato un piccolo distacco chorion-deciduale alla prima ecografia? Comunque la perdita che mi ha descritto è qualcosa di molto contenuto grazie al Cielo, per cui non è necessario correre in pronto soccorso per sincerarsi che la gravidanza stia evolvendo: con ogni probabilità tutto sta procedendo comunque per il meglio.
Magari provi a pensare se si è "strapazzata" più del dovuto (presumo sia già a riposo) oppure se ha dovuto sforzarsi per andare di corpo. A volte succede per via del progesterone, sia quello naturale che di sintesi. La stipsi può provocare persino delle contrazioni uterine e se c'è un piccolo distacco non è strano che si notino delle macchie simili a quelle che mi ha descritto lei. Spero di averla rassicurata, mi tenga aggiornata se desidera: faccio il tifo per voi!
Cordialmente.

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