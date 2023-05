Piccole perdite di sangue a inizio gravidanza

Una domanda di: Eleonora

Buongiorno dottore, ho 37 anni e sono alla 2 gravidanza. Qualche tempo fa ho subito una polipectomia e inoltre mi è stata diagnosticata una “piaghetta” al collo dell’utero. Oggi mi trovo alla 6+3 e da10 giorni ho perdite rosa/marroni intervallate da due episodi di perdite di sangue vivo trovate solo sulla carta igienica e immediatamente scomparse. Ho fatto un’ecografia la settimana scorsa e la dottoressa ha visto la camera gestazionale avvisandomi che avrei potuto avere ancora qualche perdita causata dall’attecchimento completo. Per precauzione mi ha dato ovuli di progesterone, mattina e sera. La mattina le perdite sono leggermente più abbondanti. È normale che abbia le perdite da tutto questo tempo? E quanto tempo ci può volere per completare il processo di attecchimento? Potrebbero essere causate dalla piaghetta? Grazie.



Cara Eleonora,

una donna su tre ha piccole perdite nel primo trimestre di gravidanza senza che questo comprometta un felice esito della gestazione.

Il quadro che lei mi presenta è di piena normalità.

Noi prima di prescrivere progesterone controlliamo se la concentrazione del sangue è tale da richiederlo, perché nella maggior parte dei casi questo surplus di progesterone è poco giustificato sotto il profilo clinico.

È in cura dove le hanno dato questa indicazione, deve continuare come le hanno detto, ma così sa il motivo per cui ad alcune donne viene prescritto e ad altre no: ogni medico ha la prorpia opinione, a volte differente da quella dei colleghi.

L’aspetto importante è che la gravidanza sta decorrendo molto bene. Con cordialità.

