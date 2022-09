Piccole perdite di sangue che precedono di alcuni giorni l’arrivo delle mestruazioni

Una domanda di: Nicole

Sono una signora di 44 anni e da 4 mesi 4/5 giorni prima dell’arrivo delle mestruazioni ho perdite spotting marrone scuro misto sangue. Mi potrebbe dire perché succede? Alla mia età è possibile restare incinta? A fine anno avrò 45 anni. Grazie.



Gentile signora, alla sua età dare inizio a una gravidanza è un’eventualità rara (ma non impossibile) e lo è anche, qualora la gravidanza si avviasse, portarla a termine. Propendo per pensare che le perdite che descrive siano un’avvisaglia di menopausa. Tenga presente, però, che possono precedere anche di anni la cessazione definitiva dell’attività ovarica, che è appunto la menopausa. C’è inoltre la possibilità che le perdite siano dovute alla presenza di un piccolo polipo dell’endometrio, nulla di grave, ma bisogna saperlo per eventualmente eliminarlo allo scopo di evitare il fastidio delle perdite. Le consiglio dunque di effettuare un controllo ginecologico con ecografia e anche l’esame del sangue per i dosaggi ormonali, così saprà a che punto è giunta la sua vita fertile e, di conseguenza, se si trova in premenopausa oppure se il snaguinamento che riferisce potrebbe essere dovuto a un piccolo polipo. Cari saluti.

