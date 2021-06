Piccole perdite di sangue: cosa può essere?

Una domanda di: Giulia

Da qualche tempo sto avendo rapporti non protetti con il mio ragazzo, nella speranza di rimanere incinta.

Questa settimana ho avuto per qualche giorno delle piccole perdite, ho sperato che fosse un segno positivo ma oggi ho fatto le beta e il risultato è negativo (vedi allegato).

A cosa potrebbero essere dovute queste perdite?



Gentile signora,

le perdite di cui riferisce che immagino siano di sangue non sono uno dei segni caratteristici di inizio gravidanza (non so come mai lei ritiene il contrario). Le cause della loro comparsa possono essere varie e vanno dalle disfunzioni ormonali (magari legate a un’alterazione della tiroide) alle infezioi vaginali fino ai polipi cervicali, ai fibromi, all’ectropion della cervice (“piaghetta”). Come penso immagini non posso azzardare alcuna ipotesi ma solo consigliarle un controllo dal suo ginecologo di fiducia, il quale individuerà l’origine di queste perdite. Le raccomando nel frattempo di assumere l’acido folico, importante per prevenire gravi malformazioni del feto: va preso per tutto il periodo di ricerca della gravidanza fino almeno al termmine del primo trimestre (salvo diversa indicazione del medico). La dose giornaliera è di 400 microgrammi ed è mutuabile. Con cordialità.

