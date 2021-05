Piccole ragadi ed emorroidi in una bimba di 5 anni

Una domanda di: Nat

Salve dottoressa, sono la mamma di una bambina di 5 anni. Da due anni ho notato che dopo la defecazione esce un rigonfiamento dall’ano che, dopo un paio di minuti, scompare. E’ stata visitata in chirurgia pediatrica dove è stato sottoposto a colonoscopia con biopsia e agli esami del sangue, per ora tutto bene. Ora sta assumendo un preparato che rende le feci morbide, senza nessun risultato. La “bolla” persiste e anche ogni tanto si formano delle ragadi. Si lamenta anche per bruciori di pipì. Vi ringrazio: ogni risposta è un aiuto per me.





Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora,

le emorroidi in età pediatrica non sono frequenti e quando ci sono vanno studiate accuratamente. Sono rare ma se presenti non si complicano con sanguinamenti o trombosi più tipiche dell’ adulto. Più frequente è il prolasso rettale nel bambino stitico. Ragadi anali sono frequenti in età pediatrica perché associate a evacuazioni di feci dure. Io le consiglio di facilitare la fuoriuscita di feci morbide per evitare una eccessiva spinta con torchio addominale. Con la crescita probabilmente tutto si risolve spontaneamente, se tutti gli accertamenti eseguiti sono risultati negativi. va da sé comunque che deve tenersi in contatto con il pediatra, anche eventualmente per aggiustare la dose del preparato che rende le feci soffici. Con cordialità.

