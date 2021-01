Fastidio e sanguinamento dopo l’isteroscopia

Una domanda di: Francesca

Salve giorno 15 gennaio 2011 ho fatto una isteroscopia e hanno prelevato un po’ di fibroma per esaminarlo sono passati 5 giorni ed ho ancora perdite di sangue anche se sono poche, è normale? Di solito quanto tempo durano le perdite? Ed è normale avere ancora un po’ di dolore dopo 5 giorni dall’esame?

Gentile signora, che abbia ancora un po’ di perdite è possibile e anche un po’ di dolore. In ogni caso immagino che le abbiano dato l’appuntamento per una visita di controllo, anche per visionare l’esame istologico. Se i dolori sono molto forti e non passano con un antidolorifico, o compare febbre torni a farsi vedere. Alternativamente attenda fiduciosa il controllo. Cordialmente.

