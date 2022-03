Piccoli disturbi durante il ciclo mestruale

Una domanda di: Valeria

Avrei una domanda da porle. Martedì è previsto l’arrivo del mestruo, solo che oggi, per la prima volta, ho un dolore alle ovaie e sento anche un leggero fastidio intimo. Preciso, inoltre, che la settimana scorsa ho avuto una piccola perdita nel periodo dell’ ovulazione. Anche il mese scorso ho avuto una perdita, ma a 4/5 giorni dall’arrivo del mestruo. Concludo dicendo che 8 giorni prima della perdita ho fatto sesso orale, ma da vestita e non mi sembra di ricordare che ci sia stato contatto anche con le mani. A cosa potrebbero essere dovuti i miei fastidi? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Valeria, innanzi tutto può escludere che il sesso orale possa determinare una gravidanza o anche solo interferire con la regolarità del ciclo mestruale. I suoi piccoli disturbi saltuari ci possono stare anche senza avere una causa specifica: non tutti i cicli si presentano allo stesso modo e a volte, cioè saltuariamente, possono dare luogo a sintomi insoliti (e lievi come quelli che lei riferisce).Comunque sia, un controllo dal suoo ginecologo di fiducia per fugare ogni dubbio. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto