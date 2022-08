Piccolissima a contatto con un “positivo”: conviene rinviare la vaccinazione obbligatoria?

Una domanda di: Silvia

La mia bambina (2mesi e 6 giorni) tra 3 giorni dovrà eseguire i primi vaccini obbligatori. Io ieri ho avuto contatto con una persona positiva ma essendo passate neanche 12 ore non ho ritenuto sensato eseguire il tampone. La bambina attualmente ha un po’ di raffreddore e qualche colpo di tosse. Posso procedere tranquillamente al vaccino della bimba oppure sarebbe meglio rimandarla? Meglio eseguire un tampone qualche giorno prima della data del vaccino? Ho paura all’idea di farle eseguire un tampone essendo molto piccola ma ho anche paura di possibili conseguenze provocate dal covid in caso di vaccinazione. Grazie mille.



Gentile mamma, la variante Omicron, che è quella con cui oggi ci troviamo a dover fare i conti, è altamente contagiosa e la possibilità che lei sia nella fase di incubazione dell’infezione CoVid-19 è possibile, visto che è venuta in contatto con una persona positiva. Per sicurezza, soprattutto in caso di sintomi (mal di gola, mal di testa, tosse, febbre) dovrebbe effettuare il tampone, tenendo però presente che i falsi negativi sono sempre possibili, tant’è che la comunità scientifica ha stabilito che sia buona norma

precauzionale considerare di essere in presenza dell’infezione CoVid-19 ogni volta che si manifestano i sintomi che la caratterizzano (febbre, mal di gola, tosse, raffreddore, indolenzimento muscolare, stanchezza, malessere), a prescindere dall’esito del tampone. Per prudenza, a mio avviso, potrebbe rimandare di una settimana la vaccinazione della sua piccina, sempre che lei, mamma, non presenti disturbi e abbia il tampone negativo. Diversamente, cioè se lei si ammalasse, la vaccinazione sarebbe da rinviare di più giorni. Non farei invece il tampone alla bambina. Cari saluti.

