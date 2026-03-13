Piccolissima aumentata poco di peso nell’ultimo mese: si deve dare l’aggiunta?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 13/03/2026 Aggiornato il 13/03/2026

Non è raro che un allattato al seno di tre mesi di vita aumenti meno di peso rispetto alle settimane precedenti: se non dà alcun segno di malessere, è vivace, reattivo, allegro prima di decidere di dare l'aggiunta di latte artificiale si può attendere sette-quattordici giorni per vedere se c'è una ripresa.

Una domanda di: Valentina
Buongiorno dottore,
mia figlia è nata di 3980 grammi, sempre cresciuta molto bene. A due mesi pesava 5.630. Oggi abbiamo fatto il controllo dei 3 mesi (fatti ieri) ed è aumentata solo 360 grammi.
Lei è una bimba serena e felice, sorride, fa i suoi versetti, di giorno non dorme tanto ma di notte dorme circa 6/7ore poi mangia e torna ad addormentarsi. La pediatra mi ha consigliato un controllo tra una settimana e, in caso non migliorasse, di dare l'aggiunta perché ritiene che il mio latte sia poco o meno nutriente. Che ne pensa? Grazie mille in anticipo.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma,
è giusto verificare nel giro di 1 -2 settimane come si comporta la bambina prima di prendere la strada delle aggiunte. A favore dell'attesa c'è la tranquillità della bambina, il suo stato generale e, secondo elemento, l'età: molti piccoli si alimentano con meno foga e di conseguenza crescono meno intensamente proprio intorno ai 3 mesi di età, più attirati dall'ambiente circostante e dal bisogno di osservare e meno concentrati sulla poppata e sul nutrirsi a sazietà, come succedeva in precedenza. Poste queste premesse, è ovvio che se non c'è una ripresa di crescita di almeno 100 grammi a settimana, l'indicazione della pediatra è giustificata. Ripeto: si può comunque aspettare visto che la bambina dimostra di essere in ottima salute. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

mamma allatta al seno il neonato ma non ha abbastanza latte per il bebè

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Piccolissimo che cresce poco: meglio aggiungere al latte materno quello artificiale?

07/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

L'aumento di peso minimo del bebè, fino a tre mesi di età, è di 140-150 grammi a settimana. Sotto questi valori bisogna trovare una soluzione, che può anche essere semplicemente quella di attaccarlo più spesso al seno.   »

Piccolissimo che da 15 giorni non aumenta di peso

15/07/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Se un bimbo nel primo mese di vita aumenta il doppio di quanto è giusto attendersi, non c'è da stupirsi se nelle due settimane successive non cresce più di peso. L'importante, però, che poi vi sia una ripresa.  »

Bimba di quasi sette mesi che pesa 7 chili e mezzo: è troppo poco?

13/05/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Un peso superiore ai sette chili in una bimba di quasi sette mesi non è poco in assoluto, ma se l'aumento nell'ultimo mese e mezzo è stato estremamente modesto può essere opportuno agire sulle prime pappe.   »

Quanto deve aumentare di peso un lattantino?

15/01/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

In media, ci si aspetta che un bambino di tre mesi aumenti di circa 150 grammi a settimana, ma variabili individuali possono intervenire modificando per eccesso o per difetto l'incremento di peso.   »

Preoccupata perché la figlia di 9 mesi è paffutella

19/09/2023 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

Almeno fino all'anno di vita è normale e più che giusto che i bambini siano grassottelli: se vengono nutriti in modo sano non si deve temere che questa caratteristica sia l'anticamera di un'obesità futura.   »

Le domande della settimana

Morfologica: può essere che il feto non venga visualizzato bene?

13/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Può capitare che la posizione del feto renda difficile per l'operatore effettuare la morfologica. L'eventualità non è significativa dal punto di vista medico: a volte basta che la mamma passeggi un po' per far muovere il bambino e renderlo più visibile all'ecografo.   »

Cervice accorciata: cosa fare?

12/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professoressa Anna Maria Marconi

In caso di cervice accorciata, il ginecologo curante può prendere in considerazione il cerchiaggio. Comunque, il riposo stretto a letto oltre a non servire può esporre a rischi.   »

Integratori: quali sono di migliore aiuto per favorire la fertilità?

12/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisabetta Colonese

Tutti gli integratori pro fertilità presenti sul mercato possono rappresentare un aiuto per avviare una gravidanza tuttavia, poiché contengono principi attivi diversi (oltre all'acido folico che c'è in tutti), è opportuno scegliere quello che risolve eventuali carenze accertate.   »

Sanguinamento abbondante dopo un aborto spontaneo: serve il Tranex?

12/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Nell'attesa di assumere eventualmente un farmaco antiemorragico si può provare a limitare il sanguinamento applicando sul ventre una borsa del ghiaccio.   »

Premenopausa o gravidanza?

09/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se il test di gravidanza è negativo si può escludere la gravidanza, tuttavia le irregolarità mestruali non possono essere automaticamente attribuire alla premenopausa se la donna non ha neppure 40 anni.  »

Rimanere incinta con una sola tuba pervia si può?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Concepire con una sola tuba aperta è possibile, a meno che anche questa non sia interessata da un'alterazione funzionale (eventualità che non è possibile stabilire).   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 