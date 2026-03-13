Piccolissima aumentata poco di peso nell’ultimo mese: si deve dare l’aggiunta?

Una domanda di: Valentina Buongiorno dottore, mia figlia è nata di 3980 grammi, sempre cresciuta molto bene. A due mesi pesava 5.630. Oggi abbiamo fatto il controllo dei 3 mesi (fatti ieri) ed è aumentata solo 360 grammi. Lei è una bimba serena e felice, sorride, fa i suoi versetti, di giorno non dorme tanto ma di notte dorme circa 6/7ore poi mangia e torna ad addormentarsi. La pediatra mi ha consigliato un controllo tra una settimana e, in caso non migliorasse, di dare l'aggiunta perché ritiene che il mio latte sia poco o meno nutriente. Che ne pensa? Grazie mille in anticipo.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

è giusto verificare nel giro di 1 -2 settimane come si comporta la bambina prima di prendere la strada delle aggiunte. A favore dell'attesa c'è la tranquillità della bambina, il suo stato generale e, secondo elemento, l'età: molti piccoli si alimentano con meno foga e di conseguenza crescono meno intensamente proprio intorno ai 3 mesi di età, più attirati dall'ambiente circostante e dal bisogno di osservare e meno concentrati sulla poppata e sul nutrirsi a sazietà, come succedeva in precedenza. Poste queste premesse, è ovvio che se non c'è una ripresa di crescita di almeno 100 grammi a settimana, l'indicazione della pediatra è giustificata. Ripeto: si può comunque aspettare visto che la bambina dimostra di essere in ottima salute. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

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