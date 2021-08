Piccolissima che fa un verso strano

Una domanda di: Ester

A mia figlia di quasi due mesi è stato diagnosticato il

reflusso (ora non rigurgita più da quando le somministro Gastrotuss baby

ad ogni pasto) però durante l’allattamento al biberon e anche quando

dorme continua a fare versi come da gallina strozzata e come se si

grattasse la gola. E’ nata prematura ed è la prima figlia, vorrei solo

essere rassicurata.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il verso da gallina strozzata potrebbe corrispondere a irritazione del laringe (corde vocali) o trachea. Può essere collegato al reflusso che comunque sembra sparito con il farmaco, oppure a condizioni ambientali di secchezza. Quando l’umidità relativa scende sotto il 30 per cento si può creare questo tipo di infiammazione. Provate a vedere se un ambiente più umido migliora la qualità della voce, se no, chiedete al pediatra curante che valuti , anche con l’aiuto di una registrazione, l’effettivo rumore emesso dalla piccola per decisioni in merito. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto