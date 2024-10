Piccolissima che ha ancora colichette e stipsi dopo il quarto cambio di latte

Una domanda di: Nana

Salve, da una settimana per la mia bimba che ha problemi di coliche e stitichezza sto usando Aptamil Conformil perché il pediatra mi ha detto che è un latte buono per lei. Ogni tanto ha delle crisi di pianto a causa di qualche colica forte ma vorrei sapere dopo quanto tempo questo latte fa effetto? Sono un po’ disperata perché fino ad ora sono al 4° cambio di latte. Grazie mille.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

va bene continuare con il nuovo latte (il quarto tipo!) anche se poi il problema non è detto che si risolva del tutto: può arrivare ogni 34 giorni ad usare un microclisma a base di miele e a volte anche un probiotico per bocca può aiutare. Non si parla a questa età di vera stipsi e comunque sappia che il problema è transitorio sia per le coliche che per la difficoltà alle scariche. Alla fin fine le coccole a scopo consolatorio durante le crisi di pianto sono ancora il mezzo più utile ed efficace. Cordialmente.



