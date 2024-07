Piccolissima che mangia molto poco

Una domanda di: Stefania

La mia bambina ha tre mesi: è nata 3325 con calo 3050 oggi pesa 5800. Da due mesi abbiamo difficoltà ad alimentala sia a seno che biberon e come se non avesse fame. Cosa può essere? Analisi urine ok sono due mesi che per farle assumere almeno 450/500 ml nelle 24 ore devo farlo a piccoli sorretti anche da 30 ml per volta e per me è diventato faticoso. Cosa può essere? Può essere reflusso anche se lei non piange sempre ? Magari le porta questa mancanza di appetito?





Leo Venturelli Leo Venturelli Cara signora,

con il caldo molti bambini hanno meno desiderio di alimentarsi e, di conseguenza, crescono anche meno rispetto all'atteso. Se la piccola comunque è vivace, reattiva, allegra, se sorride e si dimostra curiosa nei confronti dell'ambiente, se quando la vede manifesta segnali di soddisfazionei, non dovrebbero esserci problemi. Per contro, se è mogia, lamentosa, s ele sembra affaticata e poco reattiva allora sì diventa opportuno che la faccia visitare dal suo pediatra. Cordialmente.

