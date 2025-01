Piccolissima che mangia pochissimo: che fare?

Mia figlia di 3 mesi e mezzo sin da piccola ha sofferto di reflusso, piangeva ad ogni poppata, adesso è in cura con gastrotuss baby e fortunatamente non piange più , ma da un po’ di tempo mangia 40/60 grammi di latte e poi non vuole più mangiare e l’unica soluzione per farglielo mangiare è darglielo quando si rilassa e si sta per addormentare. Le chiedo, cosa potrebbe essere?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il rifiuto del latte potrebbe essere risolto proponendo più pasti di metà dose di latte: quei 60 grammi per poppata potrebbero essere dati più spesso e non ogni 4 ore, come da manuale. Insomma, provi ad assecondare la piccola nella richiesta di quantità limitata, ma le proponga più spesso i pasti. La verifica importante è comunque legata alla crescita ponderale: a 3 mesi possono bastare 100 grammi alla settimana come media per poter stare tranquilli, quindi 400 grammi al mese. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto