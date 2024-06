Piccolissima che non gradisce il cambio del latte

Una domanda di: Vanessa

Salve, la mia bambina è nata di 7 mesi, dopo un mese in ospedale ora è finalmente a casa noi abbiamo continuato a darle il latte per prematuri

fino a ieri il formulat pre1 ed andava benissimo la bimba pesa 2820 g. Da stanotte i dottori dell’ospedale dove era ricoverata mi hanno cambiato il latte

con hipp comfort e da che prima mangiava 90 g ora non riesce a mangiarlo tutto è normale? Cioè quanto ci vuole perche si abitui al nuovo latte? Ed è

un problema se non mangia ogni 3 ore o deve per forza mangiare ogni 3 ore?



Claudio Migliori Claudio Migliori

Gentile signora,

in un lattante il cambio della tipologia di alimento è spesso complicato da qualche intoppo, almeno per la fase iniziale. Ciò è dovuto all’abitudine al sapore del primo latte utilizzato, sviluppata dal bimbo (dalla bimba) nel corso del tempo.

Il gusto, la consistenza (ovvero la densità) e l’odore del nuovo alimento possono risultare spiazzanti facendo apparire “inappetente” un lattante che fino al giorno prima si nutriva senza alcuna difficoltà. È per tale motivo che, spesso, il cambio viene effettuato gradualmente, ovvero sostituendo dapprima un solo pasto al giorno, poi due, e così via.

Il tempo necessario per il bimbo affinché si abitui al nuovo gusto è variabile e non prevedibile. Talvolta può essere anche necessario effettuare vari tentativi, cambiando diverse marche di latte (pur restando nella tipologia suggerita di medici) fino ad incontrare quella più gradita al palato del bambino.

Infine la “questione temp”. Mangiare ogni 3 ore, ovvero 8 pasti al giorno non è obbligatorio, soprattutto se la quantità giornaliera di latte (sommando tutte le poppate) permette una crescita adeguata e soddisfacente. Se la sua bambina dorme e salta una poppata, la quantità non assunta andrà distribuita sui restanti pasti.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto