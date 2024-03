Piccolissima che non si scarica da giorni: che fare?

Una domanda di: Sharon

Ho una bimba di due mesi, che al momento viene allattata sia col seno che con il latte in polvere. Dapprima, per problemi di pancia a tamburino, davo il nidina Anticolica, ovvero NaN Expert pro, adesso, dopo che si è risolto questo problema, la pediatra mi ha cambiato latte e ho preso l’humana 1. Il problema è che adesso la bimba non va di corpo da ben tre giorni, quasi quattro.

Ho fatto la stimolazione con cotton fioc e con la canula rettale, ma niente.

Cosa mi consigliate? La pediatra mi dice di attendere sei giorni.



se la piccola non si lamenta e non ha mal di pancino, si può attendere. Questo lo può stabilire semplicemente osservandone il comportamento. Se invece dovesse manifestare segnali di malessere, essere abbattuta o lamentosa o irrequieta, può essere utile aiutarla con un microclisma di miele, aloe e malva. Come di certo lei saprà, va effettuato con mano leggera. Cordialmente.