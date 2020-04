Piccolissima che “sembra” non respirare mentre mangia

Una domanda di: Franco

La mia bambina è nata da 3 giorni, 3 settimane prima del previsto, con parto naturale. Ho rotto le acque al mattino (recandomi subito in ospedale ) e ho partorito il giorno dopo (dopo 27 ore). Adesso la bambina accusa una o due volte al giorno un problema di ossigenazione: quando prende la poppata sembra dimenticare di respirare, ma basta qualche piccolo movimento e riprende. Comunque è sempre molto tranquilla e riposa. In ospedale non sanno spiegare bene il motivo, tutti i test fatti fino ad ora sono buoni, ma mi chiedo perché? Passerà?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile papà,

parlare di problemi di ossigenazione soprattutto in tempi di coronavirus può creare confusione. Da quel che descrive si può dedurre semplicemente che la piccola al momento dell’attacco al seno sembra concentrarsi sulla suzione ed eseguire atti respiratori meno rilevabili dall’esterno e questo non è certo un problema. Se invece avesse alterazioni della ossigenazione diventerebbe bluastra almeno alle labbra o estremamente pallida al viso. Sono solo queste due eventualità che devono mettervi in allarme e suggerirvi di mettervi subito in contatto con l vostro pediatra curante o con un neonatologo del punto nascita dove sua moglie ha partorito. Con cordialità.

