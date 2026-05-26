Piccolissima con coliche ravvicinate: che fare?

Una domanda di: Chiara La mia bimba di 20 giorni ha coliche da una settimana. Piange disperata, diventa viola, muove le gambe a scatti, poi sembra perdere la voce e crolla. La pediatra mi ha dato Mylicon e Reuterin GG, inoltre mi ha consigliato Melilax metà dose da 5 g nei momenti peggiori (fa poca cacca al giorni) e sondino se me la sento... Vorrei sapere se le coliche è normale che si presentino anche ogni due ore, specialmente dopo poppata (solo latte materno), di giorno e notte. Sono disperata, grazie.



Antonella Di Stefano Antonella Di Stefano

Carissima mamma,

le coliche del neonato allattato al seno rappresentano un disturbo che colpisce circa il 10-15% dei lattanti nei primi mesi di vita e che tende a risolversi entro il terzo-quinto mese. Per questo motivo vengono anche frequentemente chiamate “le coliche dei primi cinque mesi”. Non è il latte materno a causare le coliche, infatti queste si manifestano con la stessa frequenza nei bambini allattati al seno o artificialmente. Ancora non vi è una risposta univoca. Tra i fattori che più frequentemente sono chiamati in causa vi sono: l’ingestione di tanta aria che si verifica spesso nei bambini voraci, l’alterato equilibrio tra i batteri che compongono la flora intestinale, il fumo passivo, l’ansia dei neogenitori. Raramente il neonato può avere un'intolleranza alle proteine del latte vaccino ingerite dalla madre, ma va diagnosticata solo dal pediatra curante. Non esiste una cura specifica per una condizione che non possiamo neppure considerare una vera e propria malattia e nessuno dei farmaci correntemente utilizzati, come il simeticone (con principio attivo ad azione puramente fisica utilizzato per trattare il gonfiore addominale, l'aerofagia e il meteorismo) e i probiotici prescritti dalla sua Pediatra, si è dimostrato efficace in studi sufficientemente rappresentativi e rigorosi. Tuttavia vengono frequentemente prescritti ed utilizzati in maniera corretta. Bisogna invece preoccuparsi e ricontattare il pediatra curante per escludere altre cause, se il dolore non passa anche dopo i cinque-sei mesi di vita, se compaiono altri sintomi quali la febbre o il vomito, se il lattante rifiuta il latte e manifesta segni di malessere e se presenta calo ponderale. Sempre a sua disposizione.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto