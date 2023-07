Piccolissima con fontanella che si sta per chiudere: che fare?

Una domanda di: Francesco

Salve dottore, mia figlia è nata da 13 giorni e la fontanella si sta per chiudere. Mi devo preoccupare? Nelle due visite con la pediatra, mi è stato detto che sarà monitorata. Cosa comporterebbe?



Buongiorno, in una bimba di 13 giorni la fontanella deve essere aperta, anche se le dimensioni di tale apertura possono essere molto variabili. Sicuramente una saldatura eccessivamente precoce delle ossa che compongono la scatola cranica può essere causa di svariati problemi generalmente collegati con lo sviluppo della massa encefalica. La risposta della sua pediatra è corretta nel senso che “monitorare” l’evoluzione delle dimensioni della fontanella nel tempo serve a stabilire la differenza tra una saldatura ossea (= chiusura della fontanella) normale o, viceversa, anticipata. In questo caso, poi, i rimedi e gli interventi sono di tipo chirurgico. Purtroppo non esistono ad oggi, per quanto di mia conoscenza, metodi di prevenzione medica o fisioterapica che siano in grado di interrompere l’eventuale chiusura anticipata della fontanella. Cordialmente.

