Piccolissima con la talassemia

Una domanda di: Anna

Ho una bambina di 3 mesi, ho scoperto alla

nascita che è affetta da talassemia Major, ho una grande paura per il suo

futuro sto allattando e in piccole quantità le do l’aggiunta di latte

artificiale. Ho preso in gravidanza l’acido folico sospeso ad un mese

dalla nascita, il suo ferro nel frattempo si è notevolmente abbassato e farà

a breve probabilmente la prima trasfusione. C’è qualcosa che posso fare

per aiutarla? Non so magari riprendere l’acido folico o altro? Grazie mille.





Angelo Michele Carella

la sua bambina deve essere seguita in un Centro di alta specializzazione, penso al BAMBINO GESU’ di Roma o al GASLINI di Genova, dove potrà discutere con esperti del settore le nuove frontiere di terapia della Talassemia Major.

Ovviamente, se necessario, la bambina in questa fase deve fare la trasfusione, ma bisogna organizzare un percorso terapeutico per il futuro. Nulla deve essere lasciato al caso o affidato al fai-da-te, ma immagino che questo i pediatri glielo abbiano già detto.

Con molti cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.