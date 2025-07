Piccolissima con la testa di dimensione modesta

Una domanda di: Raluca Sono preoccupata in quanto mia figlia ha la testa piccola. È nata a termine a 38+2 di 2770 kg, lunghezza 48 e cc di 31,5. All’età di un mese e mezzo la bambina cresce bene l’unica cosa la cc è di 34,5 e siamo sotto il terzo percentile. Secondo lei è tanto piccola? Che viste posso fare per stare più tranquilla? La ringrazio.



Antonella Di Stefano Antonella Di Stefano

Carissima mamma,

anche alla nascita la circonferenza cranica era al di sotto del 3° Pc con un peso tra il 10° e il 25° Pc e un’altezza sul 25° Pc. All’età di un mese e mezzo, se i valori della crescita e altezza sono proporzionali ai valori di riferimento iniziali (lei non riporta il peso e l’altezza di oggi) non credo possa allarmarsi. Naturalmente i bilanci di salute fatti dal pediatra di libera scelta sono importanti per capire se l’esame neurologico è nella norma. Molti bambini con una circonferenza cranica più piccola crescono e si sviluppano normalmente. Io credo che se il pediatra lo ritenesse necessario, dato che ancora la fontanella anteriore o fontanella bregmatica non è chiusa (il "punto morbido" sulla parte superiore della testa situato tra le ossa frontali e parietali del cranio), richiederebbe un’ecografia cerebrale. Esame strumentale assolutamente non invasivo e di facile esecuzione. Importante è comunque monitorare la crescita e nel caso di persistenza di “microcefalia” proseguire con indagini di secondo livello, quali per esmepio la RM dell’encefalo e la consulenza genetica. Sempre a sua disposizione per eventuali chiarimenti, con cordialità.









Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto