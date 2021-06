Piccolissima con lieve displasia dell’anca

Una domanda di: Giovanna

Ho una bambina di quasi 3 mesi affetta di displasia dell’anca sinistra. Per circa 3 mesi è stato consigliato solo l’uso del doppio pannolino (valutando la cosa come lieve). Ora, invece, si comincia ad usare la mutandina in plastica rigida. Vorrei avere un vostro parere.

Grazie.





Dottor Lucio Palmiero Dottor Lucio Palmiero

Gentile signora,

l’anca è un’articolazione che permette ampi movimenti in tutte le direzioni e per questo è piuttosto complessa. Durante la vita intrauterina e nei primi anni si modifica profondamente assumendo le caratteristiche anatomiche definitive nella maturità. Nel neonato, naturalmente, le anche non sono ancora mature: l’articolazione è ancora costituita in maggior parte da cartilagine e oltretutto il bacino riesce a racchiudere solo una porzione della testa del femore.

L’affermarsi dell’ecografia e della diagnosi precoce a tappeto ne ha un po’ ridimensionato l’importanza, che resta pur sempre imprescindibile. Altre manifestazioni evidenti alla visita invece sono visualizzabili anche con la sola ispezione, e sono costituiti dall’asimmetria tra i due arti che si evidenzia in particolare dalle pliche cutanee delle cosce e delle natiche, dalla fessura vulvare e dalla rotazione dell’arto: questi segni non sono decisivi perché presenti anche in bimbi sani e non hanno grande utilità nella diagnosi, ma solo nel porre un eventuale sospetto clinico.

Nei casi lievi l’adozione del doppio pannolone è una misura sufficiente e risolutiva. Posto tutto questo, continui a seguire i consigli del suo pediatra. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto