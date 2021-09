Piccolissima con muco nel naso: che fare?

Una domanda di: Ava

Salve ho una bambina di una settimana: da quando è nata le si chiude il naso. I pediatri dicono sia normale che sono secrezioni che andranno via; ora

siamo a casa ed è aumentato il problema: vorrei capire come posso

contrastarlo in maniera naturale, a cosa può essere dovuto e vorrei avere qualche consiglio. Grazie.





Gentile signora,

è normale che una neonata abbia del muco nel nasino. Quello che si può fare è la pulizia con soluzione fisiologica da spruzzare nelle narici, tenendo la testina girata di lato. Esistono fialette di plastica già pronte per questo uso. le consiglio di mettere alla base delle narici una piccola quantità di crema emolliente pria di appoggiarvi la fialetta. Non importa se non vede uscire l’acqua instillata: va nello stomaco. La cosa importante è che la piccola si attacchi bene al seno e mangi anche se ha il nasino semichiuso. Con il passare dei giorni le vie nasali dovrebbero liberarsi del tutto spontaneamente, per un naturale adattamento all’ambiente in cui la sua piccina ora si trova a vivere. Cari saluti.

