Piccolissima con poco appetito

Una domanda di: Ilaria

Ho una bimba di 3 mesi che fin dall’inizio è stata nutrita con latte artificiale.

Mangiava bene e tanto, ora invece è una lotta continua. Rifiuta il biberon e se riesco a darle un po’ di latte è solamente

mettendola nella sdraietta. In teoria avremmo dovuto fare qualche poppata a 150 ml visto che fino a poco tempo fa si finiva 5 poppate a 140ml, ma ora quando siamo fortunati e dopo una lotta intensa arriviamo forse a 120/130 ml.

Che cosa può essere successo del perché non vuole più il latte? Possibile si sia stufata?





Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma, sì è normale che una piccola si stanchi di mangiare tanto, specie sui 3 mesi i lattanti possono sembrare annoiati e non più interessata al cibo. Potrebbe essere necessario dare anche più pasti di minore quantità ma questo non deve comunque essere motivo di preoccupazione a patto però che la bambina sia vivace, gioiosa reattiva, ovvero che le condizioni generali rimangano buone, nonostante mangi meno dell’atteso. Solo se nell’arco di due settimane la crescita dovesse arrestarsi o l’umore cambiasse vistosamente sarà opportuno farla controllare dal pediatra. Cordialmente.

