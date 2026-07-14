Piccolissima con secrezioni verdastre dagli occhi: che fare?

Professor Luca Rossetti A cura di Luca Rossetti - Dottore specialista in Optometria Pubblicato il 14/07/2026 Aggiornato il 14/07/2026

La presenza di secrezioni verdastre negli occhietti deve far pensare a un'infezione di origine batterica. In questo caso serve un collirio a base di antibiotico.

Una domanda di: Clara
Il 23 giugno mia figlia è stata operata al condotto lacrimale perché l'aveva chiuso... Da lì poi tutto bene. Da 4 giorni abbiamo iniziato il mare e si è ripresentato il problema cioè la fuoriuscita di una secrezione verdastra. Ho notato che appena arriviamo inizia a gocciolare senza nemmeno bagnare l'occhio, mentre a casa raramente esce. È normale? Cordiali saluti.


Luca Rossetti
Luca Rossetti

Gentile signora Clara,
se c'è secrezione è molto probabile che sia in atto una infezione batterica, quindi è opportuno mettere un collirio a base di antibiotico. La sola lacrimazione invece, soprattutto al mare, può essere semplicemente dovuta a una lieve irritazione. Se il disturbo dovesse persistere, la cosa migliore da fare sarà quella di sentire l'oculista che ha fatto il sondaggio della via lacrimale. Con cordialità.

Piccolissima con secrezioni verdastre dagli occhi: che fare?

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