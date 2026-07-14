Piccolissima con secrezioni verdastre dagli occhi: che fare?

Una domanda di: Clara Il 23 giugno mia figlia è stata operata al condotto lacrimale perché l'aveva chiuso... Da lì poi tutto bene. Da 4 giorni abbiamo iniziato il mare e si è ripresentato il problema cioè la fuoriuscita di una secrezione verdastra. Ho notato che appena arriviamo inizia a gocciolare senza nemmeno bagnare l'occhio, mentre a casa raramente esce. È normale? Cordiali saluti.



Luca Rossetti Luca Rossetti

Gentile signora Clara,

se c'è secrezione è molto probabile che sia in atto una infezione batterica, quindi è opportuno mettere un collirio a base di antibiotico. La sola lacrimazione invece, soprattutto al mare, può essere semplicemente dovuta a una lieve irritazione. Se il disturbo dovesse persistere, la cosa migliore da fare sarà quella di sentire l'oculista che ha fatto il sondaggio della via lacrimale. Con cordialità.





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