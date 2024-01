Piccolissima con singhiozzo e movimenti strani degli occhi

Una domanda di: Dani

Buongiorno, la mia bambina di 13 giorni ha quasi sempre il singhiozzo dopo ogni poppata, poi le passa. È normale che ce l’abbia sempre?

In più mentre dorme fa uno strano movimento con gli occhi e li gira all’indietro è tutto normale o devo approfondire?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Il singhiozzo è una condizione normale nei primi 1-2 mesi di vita e dipende da una sovraeccitazione del sistema nervoso tipica di tutti i neonati. Anche i movimenti dei bulbi oculari sono possibili e automatici, non dipendendo da muscoli volontari, ma da reattività spontanea. L’importante che poi quando apre gli occhi, guardi la mamma davanti a sé o segua la luce di un lampadario quando lei passeggia con la bambina in braccio. Se non succede quanto ho descritto, ne parli con il suo pediatra. Cordialmente.



