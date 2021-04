Piccolissima con una “pallina” sull’ano

Una domanda di: Marica

La mia bambina che ha un mese, già dopo pochi giorni dalla nascita ha mostrato sull’ano una specie di pallina. Il pediatra ha detta che è una normale pieghetta e che non devo fare nulla, però la piccola piange tutte le volte che fa aria e cacca, sia prima che dopo. Mi chiedo se devo preoccuparmi (ragade o altro) e verificare meglio o se posso stare tranquilla perché passerà da sola. Grazie.





Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora,

difficile dire cosa potrebbe essere senza vederla. Una foto ci potrebbe aiutare. Le cause di una “pallina” perianale sono:

1) ragade anale e’ una fissurazione cioè una piccola ferita e la sua cicatrice può essere un piccolo pseudopolipo successivamente

2) un millimetrico ascesso perianale che può riassorbirsi e scomparire o maturare e drenare

3)le emorroidi sono ectasie vascolari che si presentano come “pallini” ma sono rarissime nei bambini sani mentre frequenti negli adulti

4) il prolasso rettale si manifesta quando la mucosa che circonda l’ano fuoriesce nella spinta ma di solito non è limitata ad una sola parte.

Se ha dolore, una visita chirurgica pediatrica è consigliata. Cari saluti.



