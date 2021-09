Piccolissima e neo mamma con alterazioni del sangue

Una domanda di: Pina

Nella neonata di mia figlia dopo il parto si è evidenziata un’alterazione dell’ematocrito (percentuale del volume sanguigno occupato dai globuli rossi n.d.r.): è apparso troppo bass. In mia figlia invece si è verificata una lenta diminuzione delle piastrine (ora sono 140) per cui temo il

peggio.

L’ ematocrito basso, nella bambina, è dipeso dalla mescolanza con due gruppi

di sangue incompatibili (A e B) ma ora perché le piastrine di mia figlia

continuano a diminuire? Ho tanta paura. Grazie per una sua cortese risposta.



Maria Pia De Carolis Maria Pia De Carolis

Carissima nonna,

per rispondere in maniera più adeguata alla sua domanda, avrei bisogno di avere qualche ulteriore informazione:

1. la gravidanza di sua figlia è stata fisiologica o ha avuto qualche problema?

2. La bimba è nata a termine? Quando?

3. Mi parla di incompatibilità di gruppi: qual è il fattore RH dei genitori? 4. Attualmente il numero delle piastrine è 140000 o 49000? Ovviamente non può essere né 140 né 49 come ha scritto rispettivamente nell’email e nell'”oggetto”della stessa.

5. Qual è il suo valore di emoglobina e di ematocrito di sua figlia?

6. La bambina ha avuto l’ittero?

Sono tante le domande che le pongo, ma molte possono essere le cause del valore basso dell’ematocrito e della diminuzione delle piastrine.

Mi piacerebbe esserle di aiuto, per questo attendo una sua rsposta!

Per ora le porgo i miei migliori auguri.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

