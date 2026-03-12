Piccolissime con flatulenza dopo la somministrazione del ferro in gocce

Se le gocce di ferro danno problemi al neonato, si possono sostituire con un prodotto che non causi gli stessi effetti indesiderati.

Cara mamma, non dovrebbero esserci problemi, i disturbi che lei riferisce sono effetti collaterali segnalati e possibili. Lasci una settimana di tempo per vedere se c'è un maggiore assestamento. Sappia, caso mai, che esistono altri medicinali contenenti ferro che possono sostituire il preparato che sta usando ora, se la tensione addominale dovesse sfociare in coliche dolorose. Ne parlerà, eventualmente, con la sua pediatra.

Una domanda di: Alessandra Buongiorno, sono la mamma di due gemelline nate quasi tre settimane fa alla settimana 36+1. Data la prematurità, i medici hanno prescritto a entrambe le bimbe l'assunzione di ferro in gocce per tutto il primo anno di vita. Da quando hanno iniziato l'assunzione del ferro, le piccole soffrono di una pesantissima flatulenza, nonché di feci più scure e maleodoranti. Nonostante le rassicurazioni dei medici dell'ospedale in cui ho partorito nonché della pediatra, il mio timore è che il loro apparato gastrointestinale possa in qualche modo risentire negativamente di questa condizione. Le bimbe al momento sono nutrite con latte 0 e mangiano con molto appetito, inoltre scaricano regolarmente e non ho mai avuto l'impressione che soffrissero di coliche. Assumono anche fermenti lattici consigliati dalla pediatra. Pensa che posso stare tranquilla o la situazione flatulenza è da tenere sotto controllo?

