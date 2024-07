Piccolissimo che da 15 giorni non aumenta di peso

Una domanda di: Silvia

Sono mamma di un bambino di quasi 3 mesi nato con peso di 3.3 kg e 49 cm. Al compimento del 2º mese pesava 6.2 kg e ora a 12 settimane pesa poco più di 6.7 kg e 60 cm di lunghezza. Non prende peso da circa 2 settimane, dopo aver fatto i primi vaccini. È passato da mangiare ogni giorno dai 900/960 ml a mangiarne anche solo 750. È sempre stato alimentato esclusivamente dal latte artificiale. Sono circa 3 settimane che il bambino dorme dalle 8 alle 12 ore a notte saltando la poppata notturna. Il pediatra ha detto di non preoccuparsi ma io non sono tranquilla perché sono 15 giorni che non prende peso. Vorrei sapere se è normale oppure devo cambiare qualcosa. Grazie.



Gentile signora, in effetti la crescita del suo bambino si è arrestata, ma, devo dire, meno male in quanto nel primo mese è cresciuto più del doppio di quello che è giusto attendersi per l’età: 180 grammi medi a settimana nei primi 3 mesi di vita. Darei fiducia al suo pediatra che, visitandolo, le ha suggerito di non avere preoccupazioni. Ovviamente nelle prossime settimane controlli che non cali di peso, al che si rivolga di nuovo al suo pediatra, se capitasse. Tenga presente che, soprattutto in simili casi, la valutazione dell’aumento di peso si può fare anche non settimanalmente. Cari saluti.

