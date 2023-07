Piccolissimo che fa la pipì rosa scuro

Una domanda di: Vanessa

A giorni alterni il mio bimbo di quasi 3 mesi fa la pipì rosa scuro: mi hanno detto che non è nulla o che può trattarsi di disidratazione, dato che io allatto al seno può essere che magari non è più nutriente? Non so proprio cosa fare anche perché persiste da giorni.



Cara mamma, le urine con tracce di color rosa scuro sono probabilmente determinate dalla presenza di sali minerali, in particolare ossalati, che creano sedimenti nelle urine e colorazioni a volte giallo intenso o rosate. Se un bambino mangia poco, questi depositi si notano di più per via che la pipì contiene meno acqua. Se il problema persiste per più giorni anche garantendo più da bere (latte materno ma anche sorsi di acqua tra un pasto e l’altro, conviene far eseguire un esame chimico e microscopico delle urine per verificare se è giusta l’ipotesi che ho formulato. Mi faccia sapere. Con cordialità.

