Piccolissimo che non guarda negli occhi

Una domanda di: Umberto

Non so se preoccuparmi dato che il bambino non ci guarda negli occhi.

Ha 10 settimane e la sua consuetudine, se non guarda attorno, fissa lo sguardo alla nostra sinistra. Più a sinistra dell’orecchio.

Cercando la sua attenzione spostandoci non riusciamo a catturare il suo sguardo.

Vocalmente, avendo un difetto medio uditivo, non lo cerchiamo perchè non ci sente. Per questo attendiamo tra 3 mesi la nuova visita audio. Grazie molte.





Carla Sogos Carla Sogos Gentile papà,

è difficile dare un parere a distanza in un bambino così piccolo. Penso che sarebbe necessario capire meglio la situazione con una visita neuropsichiatrica. Ne parli con il suo pediatra che la guiderà sul da farsi.

