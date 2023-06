Piccolissimo che non ha fame

Una domanda di: Noemi

Salve dottore ho un bimbo di 3 mesi, lui è nato 2,840 kg ed all’uscita dell’ospedale era 2,630 kg, prende latte artificiale, all’inizio lo mangiava abbastanza volentieri anche se non è mai stato un mangione ma soprattutto da un mesetto non lo richiede quasi più, quando glielo do si ferma spesso a 100 ml, a volte non mangia proprio e comunque non supera mai i 130 ml a poppata. La mattina lo devo svegliare altrimenti lui dormirebbe fino alle 9 e anche durante la giornata a volte devo svegliarlo perché lui non mangerebbe proprio. In generale è un bimbo sveglio, attivo e per ora ha preso circa 150/200g a settimana. Adesso pesa circa 5 kg, avevo provato anche a farlo mangiare 5 volte invece che 6 ma mangia più o meno la stessa quantità. Circa 1 mese fa gli hanno fatto esami dell’urina e del sangue per vedere se ci fosse qualcosa, invece mi hanno detto che secondo loro il bimbo è pigro e mangia poco. Come posso fare per farlo mangiare un pochino di più? Sono un po’ preoccupata adesso perché mangia sempre meno volentieri. Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli Cara signora, a 3 mesi può crescere 150 grammi a settimana, quello che conta è che sia vivace e reattivo. Poi alimentarlo 5 o 6 volte non fa differenza. In certi casi valgono anche piccoli pasti frequenti, anche più di 5 pasti con meno quantità di latte. Non ci sono trucchi particolari, meglio assecondarlo e non forzarlo a mangiare. La cosa è importante è che la crescita si verifichi, anche se modesta, senza subire arresti. Con cordialità.