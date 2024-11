Piccolissimo che si scarica anche 8-9 volte nelle 24 ore

Una domanda di: Lidia

Salve sono la mamma di un bambino di 2 mesi e 11 giorni. Volevo sapere se fosse normale che mio figlio faccia ancora frequenti scariche durante il

giorno (attualmente è raffreddato e arriva anche ad 8/9) ma non ne fa meno di 6 quando sta bene. È allattato esclusivamente al seno e io sono a dieta

dalle proteine del latte perché il bambino pare sia allergico in quanto ha avuto episodi di feci con muco e piccoli filamenti di sangue. Da quando sono

a dieta il sangue e il muco sono spariti…ma continua ad essere molto produttivo. Lui è tranquillo e sereno e non pare essere disturbato dalla

cosa, cresce di circa 35 g al giorno e al bilancio di due mesi pesava 5300, è cresciuto circa di 1 chilogrammo e 100 grammi dall’ultimo controllo. Mi chiedo solo se

siano ancora normali tutte queste scariche. La pediatra mi dice che il bambino cresce e che quindi devo stare tranquilla e che scaricarsi ancora

molto è normale anzi è un buon segno…io però continuo ad essere preoccupata…dimenticavo di aggiungere che fa molta aria durante il giorno e

che le feci comunque non sono abbondanti ad ogni scarica ma è come se ne facesse poco e spesso. Grazie.





Gentile signora,

come le ha detto la pediatra il bambino è sano e non deve preoccuparsi per nulla. La frequenza delle feci è cosa normale ed è molto comune, specie nell’allattato al seno: “una poppata una ca…” dice un vecchio detto ben conosciuto dai pediatri, e questo perché il “riflesso gastro-colico” nel lattante è molto espresso. Le striature di sangue erano l’espressione di una “ proctocolite alllergica”. Condizione comune specie nel lattante nutrito con latte materno che tipicamente si risolve sospendendo il latte e derivati dall’alimentazionedella mamma che allatta (come di fatto è successo nel suo caso). Ma, attenzione, si esaurisce in poco tempo anche senza togliere il latte vaccino e derivati alla mamma come la scuola di Trieste abitualmente consiglia. Comunque sia è una allergia sui generis che si risolve spontaneamente entro l’anno e non rappresenta un segnale di predisposizione allergica del bambino. Stia dunque tranquilla e si fidi della sua pediatra. Cordialmente.



