Piccolissimo che si scarica poco: che fare?

Se il lattantino non piange al momento dell'evacuazione, non c'è da preoccuparsi anche se si scarica solo ogni tre giorni.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, all’età del suo bambino non parlerei di stipsi, ma di dischezia, situazione frequente nei piccoli di pochi mesi, transitoria, benigna, non pericolosa che corrisponde ad una mancata sinergia tra i muscoli pelvici che spingono per la defecazione e lo sfintere anale che invece deve dilatarsi. Quindi anche se arriva a 3 giorni senza scaricarsi non rappresneta un problema a meno di pianti intensi al momento della evacuazione. Per il pianto al risveglio dopo un sonno prolungato, probabilmente bisogna che lei cerchi di dare una certa regolarità sia ai pasti, sia al ritmo di vita del piccolo. La regolarità dei pasti e del sonno sono fattori influenti positivamente sull’umore e la buona crescita del bambino. Con cordialità.

Una domanda di: Noemi Salve, ho un bambino di 2 settimane. I problemi sono questi: È stitico. Fa la cacca una volta ogni 2 o 3 giorni, vorrei capire perché e se è normale. Poi ogni tanto, dopo che dorme, si sveglia piangendo malamente. Ci vuole un po’ per calmarlo e farlo attaccare al seno. Solitamente lo fa quando dorme per più tempo rispetto al solito (4 ore di sonno). Grazie in anticipo.

