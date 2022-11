Piccolissimo che si “strozza” bevendo il latte

Una domanda di: Michela

Salve, mio figlio ha un mese e mezzo e sono 15 giorni che quando prende il latte si strozza di continuo. Lui prende il latte artificiale e dopo pochissime suzioni al biberon inizia a tossire e spesso e volentieri esce il latte sia dalla bocca che dal naso. A lui è stata diagnosticata anche una bronchiolite lieve e rinite, sono 8 giorni che facciamo aerosol e lavaggetti ma ancora non migliora. Inizio a pensare che non sia solo per via della bronchiolite, anche perché durante il giorno tossisce veramente poco, quasi niente. Vorrei avere qualche consiglio…inizialmente non faceva così, prendeva tranquillamente il biberon.



Leo Venturelli Leo Venturelli Cara mamma, la questione che pone ha verosimilmente origine dalla bronchiolite. Poi è possibile che ci siano problemi di reflusso: rigurgiti facili subito dopo il pasto. Ma anche la possibilità che il bambino si "ingolfi" per una quantità di latte che scende troppo dalla tettarella del biberon e magari perché succhia molto avidamente. Quindi controlli prima di tutto che le gocce di latte non scendano troppo veloci dal biberon quando lei lo gira verso il basso, in seconda istanza provi a interrompere la poppata, cercando di evitare che il bambino beva tutto il latte in velocità. Se poi queste manovre non sortiscono effetto, si consulti con il suo pediatra pensando che il problema bronchiolite possa ancora dare fastidio alla suzione. Con cordialità.