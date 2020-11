Piccolissimo con la scabbia: va bene questa cura?

Una domanda di: Claudia

buongiorno dottoressa, purtroppo anche il piccolo ha la scabbia (1 mese e mezzo) e il dermatologo ha detto che eventualmente può mettere la crema che

sta utilizzando la sorella, benzoato di benzile al 20%, volevo sapere lei cosa ne pensa e chiederle, considerando che lo allatto, se posso metterla anche io.

Grazie mille.



Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile signora,

la sua ulteriore richiesta mi sconcerta perché mi chiama in causa sull’operato di un collega e non sarebbe corretto da parte mia esprimermi sulla prescrizione di un altro medico, oltretutto senza aver visitato il bambino. A questo si aggiunge che quanto riferisce è molto complesso e non è certo mio compito comportarmi come fossi la sua dermatologa di riferimento. Le consulenze che si effettuano via Web hanno lo scopo di offrire informazioni di carattere generale, che possano servire a più persone a scopo di “educare alla salute”. Non si fanno cioè, via Internet, prescrizioni di terapie, vista l’impossibilità di un’osservazione clinica. Con cordialità.

