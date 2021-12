Piccolissimo con salivazione abbondante

Una domanda di: Angela

Dall’età di un mese ho notato nel mio bimbo parecchia salivazione. Ho chiesto alla pediatra la quale mi ha risposto “se stai pensando ai denti, non è quello” , senza in verità fornirmi alcuna risposta in merito. Quindi chiedo a lei a cosa sia dovuta questa salivazione. Buona giornata.



Leo Venturelli

La salivazione abbondante spesso è una situazione quasi fisiologica legata a varie cause a seconda dell’età: nei bambini piccoli, lattanti, spesso si associa a uso del ciuccio che stimola le ghiandole parotidi a iperprodurre saliva, a volte si associa a dentizione, ancora dipende dal momento in cui si nota: prima dei pasti è maggiore che non nell’intervallo tra un pasto e l’altro. Poi ancora pure la tendenza al rigurgito porta ad aumentata salivazione in bocca. Anche il bambino che ha frequente raffreddore e respira con la bocca aperta presenta maggiore saliva. Ci sono poi forme patologiche di ipersalivazione legate a sindromi o ad alterazioni del sistema nervoso che non penso siano il suo caso in quanto ho colto che non ci sono altri disturbi e in più la sua pediatra avrebbe dato altri giudizi in merito alla visita. Con cordialità.

