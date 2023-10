Piccolissimo con stipsi

Una domanda di: Caterina

Sono una mamma di un piccolo di 2 mesi allattato con latte artificiale antireflusso. Purtroppo è un bambino molto stitico,fa cacca solo se stimolato o con microclismi e nonostante questo la fa durissima come sassi. Ieri siamo stati a visita gastroenterologica e mi hanno detto di introdurre,oltre bustine di un “ammollitore” fecale (che da sole non hanno avuto nessun efficacia) tisane zuccherate e la pera. Ora la mia domanda è: possibile che ad un bambino cosi piccolo si possa dare nonostante non sia consigliato dall’OMS (anzi totalmente sconsigliato)? C’è un’altra strada che si possa seguire per non far disperare continuamente il mio cucciolotto?