Piccolissimo distacco: proseguirà la gravidanza?

Le minime zone di distacco sono giudicate normali e destinate a risolversi senza bisogno di cure e senza interferire sul buon andamento della gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Ylenia, la sua gravidanza va benissimo. Questa minima zona di distacco è fisiologica perché la placenta si sta rimaneggiando in vista del suo definitivo profilo anatomico. Se l'avessi io in cura io non chiedere riposo e non aggiungerei progesterone ma queste mie indicazioni devono essere discusse con la sua curante che ha tutte le informazioni sulla sua storia clinica. Cordialmente.

Una domanda di: Ylenia Ho 22 anni e questa è la mia prima gravidanza sono un po' spaventata oltre che felice, è un mondo totalmente nuovo per me. Ieri ho fatto la mia prima ecografia, sono a 6+4 e abbiamo visto l'embrioncino di4,4 mm e il battito di 110 BPM, quindi mi ero tranquillizzata, fino a quando la ginecologa mi dice che c'è un area di disimpianto a livello del polo superiore di 15 mm e del polo inferiore di 11 mm: ma cosa sognifica? Mi ha dato riposo e progesterone mattina e sera, ma sono tanto tanto preoccupata.. Lei cosa mi dice a riguardo? C'è possibilità che la gravidanza vada a buon fine? Ho qualche speranza? La ringrazio anticipatamente e le auguro una buona giornata!

Gli Specialisti Rispondono

Una tosse che non passa (e non si risolve con l'antibiotico) può essere dovuta a un virus respiratorio, a un'allergia ai pollini oppure può anche avere una natura psicogena: per stabilirlo vanno presi in considerazione anche eventuali sintomi che vi si accompagnano. »

Gli Specialisti Rispondono

A causare un senso di peso in vagina, che si accentua camminando, possono essere varie condizioni tra cui l'utero retroflesso che, per via dell'aumento di volume, sta diventando antiverso. »

Gli Specialisti Rispondono

È difficile per una bambina piccola comprendere perché la mamma si occupa di bambini non suoi, dopo averla lasciata in un'altra scuola con altre educatrici. »