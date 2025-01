Piccolissimo super mangione che all’improvviso vuole meno latte

Una domanda di: Rita

Sono la mamma di un bimbo di 2 mesi. Da quando è nato è sempre stato un super mangione, nel primo mese di vita ha preso un chilo e 300 grammi. Sembrava sempre aver fame e mangiava con molto piacere. Da qualche settimana la situazione è cambiata completamente: il piccolo mangia una media di 700 grammi al giorno. Le poppate non le finisce mai, lasciando nel biberon sempre un 50 grammi di latte. L’ho sempre nutrito con latte artificiale. ;on ho riscontrato particolari cambiamenti: è un bimbo molto buono e poco lamentoso, ogni tanto con qualche colichetta ma nulla di importante. Non capisco questo cambio repentino che ha avuto: è come se avesse poco appetito improvvisamente. Continua a crescere sui 200 grammi alla settimana, ma sicuramente molto meno rispetto al primo mese e mezzo.

Grazie in anticipo.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

la crescita di 200 grammi è già di per sé molto buona, per cui non si deve preoccupare, anzi sembra quasi che suo figlio abbia da solo trovato il giusto equilibrio alimentare, era prima che presentava un eccesso di alimentazione e di crescita, non adesso. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: