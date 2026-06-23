Piccolo angioma epatico: ci sono rischi in gravidanza?

Dottor Giovanni Galati A cura di Giovanni Galati - Dottore specialista in Medicina generale Pubblicato il 23/06/2026 Aggiornato il 23/06/2026

Un angioma del fegato inferiore ai 3 centimetri non risente della gravidanza e non comporta rischi.

Una domanda di: Carolina
Chiedo scusa.Volevo chiedere: che rischio posso avere con un angioma epatico di 2 cm, nel caso in cui rimanessi incinta? Potrei avere qualche complicanze? Grazie.

Giovanni Galati
Giovanni Galati

Gentile signora Carolina,
l’angioma del fegato sotto i 3 centimetri non richiede alcun altro approfondimento e non risente dei cambiamenti ormonali della gravidanza. Dunque, se dovesse avere una gravidanza non correrebbe alcun rischio. Cordialmente.

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