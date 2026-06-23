Piccolo angioma epatico: ci sono rischi in gravidanza?



Giovanni Galati Giovanni Galati

Gentile signora Carolina,

l’angioma del fegato sotto i 3 centimetri non richiede alcun altro approfondimento e non risente dei cambiamenti ormonali della gravidanza. Dunque, se dovesse avere una gravidanza non correrebbe alcun rischio. Cordialmente.

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