Piccolo angioma epatico: ci sono rischi in gravidanza?

Un angioma del fegato inferiore ai 3 centimetri non risente della gravidanza e non comporta rischi.
Una domanda di: Carolina Chiedo scusa.Volevo chiedere: che rischio posso avere con un angioma epatico di 2 cm, nel caso in cui rimanessi incinta? Potrei avere qualche complicanze? Grazie.
Giovanni Galati
Gentile signora Carolina,
l’angioma del fegato sotto i 3 centimetri non richiede alcun altro approfondimento e non risente dei cambiamenti ormonali della gravidanza. Dunque, se dovesse avere una gravidanza non correrebbe alcun rischio. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »
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