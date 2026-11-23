

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Azzurra,

se lei ci segue di sicuro conoscerà il pensiero di tutti i nostri specialisti riguardo al riposo in caso di distacco

(eventualità frequente). Per riposo si intende non fare sforzi, non dedicarsi ad attività sportive impegnative,

non portare pesi (come lei ha ben scritto), cioè evitare quello che normalmente è bene non fare quando si aspetta

un bambino. Ma questo non significa certo stare a letto perché il riposo assoluto non solo non serve, ma addirittura

può rivelarsi dannoso perché favorisce la formazione di trombi a livello degli arti inferiori. Quindi può senza

dubbio uscire, camminare normalmente, dedicarsi alle piccole faccende domestiche quotidiane. Senza esagerare in nulla

come buon senso impone. Quello che conta in una situazione come la sua è che l'ecografo abbia rilevato la presenza

sia dell'embrione sia del battito del cuoricino e lo abbia fatto addirittura qualche giorno prima

di quello che ci si può attendere. Per quanto riguarda le probabilità di portare avanti la gravidanza, le premesse

sono più che buone quindi quanto di meglio può fare ora, per sé e per il suo bambino, è allontanare qualsiasi motivo

di preoccupazione. Mi tenga aggiornato, se lo desidera, un caro saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto