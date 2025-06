Piccolo distacco a inizio gravidanza: si risolverà?

Una domanda di: Andrea Volevo un suo parere, sono molto preoccupata, sono andata al controllo a 7+3 e si è visualizzato un distacco di 15mm, mi hanno dato come cura ovuli mattina e sera, e di stare tranquilla senza preoccuparmi, ma sono già recidiva perché ho avuto un aborto ritenuto. L’embrione si trova troppo in basso e questo può portare problemi in questa gravidanza ? Lei cosa ne pensa?



Gentile signora,

nella maggior parte dei casi il distacco si risolve favorevolmente senza che ci sia bisogno di fare nulla. Nelle prime settimane di gravidanza l'aborto spontaneo si verifica quasi esclusivamente quando l'embrione presenta uno sbilanciamento cromosomico incompatibile con la sua sopravvivenza. In altre parole, è la natura a decidere di non far

proseguire la gravidanza perché non è possibile diversamente. Detto questo, un aborto spontaneo, anche se doloroso, è sempre da considerare buon segno perché esprime che la coppia è fertile ed è in grado di concepire e avviare una gravidanza. La prova di questo è data dal fatto che lei è di nuovo incinta. Aggiungo che se il ginecologo che l'ha in cura ha detto che può stare tranquilla è perché lui stesso non è preoccupato della situazione. In generale, però, in casi come questo fare previsioni del tutto attendibili non è mai possibile: solo il trascorrere dei giorni permette di scoprire se la gravidanza proseguirà, come lei desidera e come le auguro. Mi tenga aggiornato, se lo desidera.





